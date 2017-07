Nieuwe emissietest voor auto’s vanaf 1 september

Autoproducenten die nieuwe modellen op de markt brengen, moeten die vanaf 1 september laten onderwerpen aan een nieuwe emissie- en verbruikstest. Die nieuwe meetmehode -WLTP of Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure- moet de verouderde NEDC-test vervangen. Dat melden sectorfederaties Febiac en Traxio in een persmededeling.

Elke nieuwe auto die op de markt komt, moet homologatietests doorlopen. Het gaat dan onder meer om metingen van het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en de uitstoot van andere stoffen, zoals stikstofoxides en fijnstof.

Tot nog toe werden al die zaken gemeten via een NEDC-test (New European Driving Cycle), maar die is gedateerd en slaagt er bijvoorbeeld niet altijd in om een realistisch beeld te geven van het te verwachten brandstofverbruik.

De WLTP-standaard moet soelaas brengen. Die nieuwe laboratoriumtest vindt plaats in realistischere testomstandigheden. Zo houdt de methode onder meer rekening met verschillende rijomstandigheden, zoals stads-, buiten- en snelwegverkeer, is de testafstand langer en is ook het rijgedrag realistischer. Volgens Febiac en Traxio zal resultaat van de test dan ook “veel dichter liggen bij het reële verbruik op de weg”.

De standaard wordt stapsgewijs ingevoerd. Vanaf september moeten alle nieuwe modellen de WLTP-test doorlopen, vanaf 1 september 2018 wordt de test ingevoerd voor alle nieuwe auto’s die verkocht worden.

Wie meer informatie wil over de test kan terecht op www.helderoveruitstoot.be.