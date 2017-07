Hangjongeren in Antwerpen-Noord eisen ‘tol’ van voorbijrijdende automobilisten

Automobilisten die ‘tol’ moeten betalen als ze door de straat willen rijden, kinderen die verplicht worden om te vechten, vrouwen die slachtoffer worden van seksuele agressie en jongeren die eieren of potten currysaus naar voorbijgangers gooien. De jongerenterreur rond het Oude Badhuis in Antwerpen-Noord loopt de jongste weken de spuigaten uit.

De Antwerpse politie hield dinsdag een grootschalige controle-actie aan het voetbalplein dat grenst aan de Veldstraat en de Pompoenstraat in de Stuivenbergwijk. Overvalwagens grendelden de wijk af en tientallen politieagenten gingen over tot identiteitscontroles van de jeugd die op dat moment aanwezig was op het speelplein.

Een omstaander van allochtone origine filmde het politieoptreden, met de volgende commentaar. “Pascontroles voor 12-jarige kindjes. Die kinderen gaan met deze attitude opgroeien. Da’s normaal dat ze… en dan spreken ze over opvoeding, opvoeding, opvoeding”, aldus de maker van het filmpje, dat werd gepubliceerd op de Facebookaccount van de linkse website De Wereld Morgen. “In Antwerpen vindt de politie het nodig om kinderen te controleren, terwijl die aan het genieten zijn van de vakantie. Is dit hoe Bart De Wever de relatie tussen politie en jongeren wil herstellen?”, zo luidt de commentaar.

“Sommige mensen durven gewoon niet meer naar hun werk te gaan”

“Jammer genoeg zijn die controles nodig”, zegt politiewoordvoerder Sven Lommaert. “We hebben de jongste weken heel veel klachten gekregen over overlast door jongeren in die wijk. Dat gaat over kattenkwaad, zoals het gooien van waterballonnen of eieren, maar het gaat helaas ook over ernstigere feiten, zoals vandalisme en mondelinge bedreigingen aan het adres van voorbijgangers.”

“Vooral vrouwen werden slachtoffer van verbale agressie, die vaak seksueel getint was. Sommige vrouwelijke medewerkers van het zwembad hebben al een andere werkregeling gevraagd, in de hoop de jongens die hen belagen te kunnen ontlopen. Sommige mensen durven gewoon niet meer naar hun werk te gaan. Eén persoon heeft om die reden zelfs ontslag genomen.

“Dit is geen kattenkwaad meer, hé”

De controle-actie van die dinsdag maakte vooralsnog weinig indruk op de jongeren, want woensdagavond stond de buurt weer danig op stelten. “Het is volledig uit de hand gelopen”, vertelt een dame die al jaren in de buurt werkt. “De jongeren zijn met waterballonnen, eieren en bloem naar voorbijgangers beginnen gooien. Ze hebben zelfs met potten currysaus tegen de gevel van het zwembad gegooid. Heel de gevel hing vol met smurrie. De kuisploeg van de stad heeft er zijn werk mee gehad. Dit is geen kattenkwaad meer, hé.”