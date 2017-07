WHO waarschuwt: “Gonorroe dreigt onbehandelbaar te worden”

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt voor een “zeer ernstige situatie” nadat antibiotica niet meer bleken te werken bij een besmettelijke ‘superbacterie’.

Bij minstens drie mensen (in Frankrijk, Japan en Spanje) werd een onbehandelbare stam van gonorroe vastgesteld. Medicijnen helpen dus niet meer om de bacterie te bestrijden. Drie mensen lijkt niet veel, maar net omdat de bacterie resistent blijkt te zijn tegen antibiotica die de gonorroe zouden moeten bestrijden, trekt de WHO aan de alarmbel. “Dit is een zeer ernstige situatie”, klinkt het bij de WHO. “Het is slechts een kwestie van tijd vooraleer de laatste redmiddelen overal onbruikbaar zullen zijn. Gonorroe is een zeer slimme bacterie. Elke keer er een nieuw type antibioticum wordt geïntroduceerd, ontwikkelt of transformeert deze bacterie zich om er resistent tegen te worden.”

Gonorroe is een infectie die jaarlijks wereldwijd 78 miljoen mensen treft. Het is een soa, of seksueel overdraagbare aandoening, die de geslachtsdelen, de anus en de mond en keel kan infecteren. Het is één van de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoeningen. Gonorroe verspreidt zich via onbeschermde orale, anale of vaginale seks. De infectie kan leiden tot ontsteking van het bekken, koorts, tot een buitenbaarmoederlijke zwangerschap en onvruchtbaarheid. Daarnaast verhoogt de infectie ook het risico op het krijgen van HIV of kan het leiden tot een ontsteking van de buikwand. Gonorroe wordt ook wel ‘de druiper’ genoemd. Het kan leiden tot felle pijnen bij het plassen en zorgt voor een geelgroenige afscheiding uit de penis.

“Topje van de ijsberg”

De infectieziekte is zeer besmettelijk. De ene patiënt kan de gonorroe overdragen aan een andere. “Dat is dus ook het geval voor die 3 specifieke gevallen die een intussen onbehandelbare vorm van gonorroe hebben”, zegt Teodora Wi van de WHO. “En die drie gevallen zijn waarschijnlijk ook nog gewoon maar het topje van de ijsberg. Want in landen waar er minder welvaart is, komt gonorroe meer voor, maar daar ontbreken de systemen om zo’n onbehandelbare vorm van de bacterie te diagnosticeren en te rapporteren.”

Van reservemiddel naar laatste redmiddel?

Uit een studie van de WHO uit 2014 was al gebleken dat het meest gebruikte medicijn tegen gonorroe in veel gevallen niet meer effectief was, waardoor werd overgeschakeld naar een veel zwaarder antibioticum tegen de ziekte, gekend als ‘extended-spectrum cephalosporins’ of ESC’s. Die ‘reservemiddelen’ worden gebruikt bij infecties die niet meer reageren op andere antibiotica.

In de meeste landen zijn die ESC’s het enige antibioticum dat nog effectief blijkt te zijn in de behandeling van gonorroe. Maar intussen werd al in 50 landen weerstand tegen die ESC’s gerapporteerd. En nu blijkt bij drie patiënten dus ook een allerlaatste redmiddel geen soelaas te brengen. De WHO waarschuwt dat in de toekomst voor miljoenen besmette patiënten geen genezing meer zal mogelijk zijn.

Momenteel wordt er een drie mogelijk nieuwe geneesmiddelen tegen gonorroe gewerkt, maar die zijn er voorlopig nog niet. Bovendien is het nog lang niet duidelijk of die ook effectief zullen werken tegen de ziekte.