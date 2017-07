Het is niet gemakkelijk om “de mooiste billen van China” te hebben

De 19-jarige Gao Qian werd tijdens de eerste Chinese Miss BumBum-wedstrijd gekroond tot winnares, maar moet nu toegeven dat het niet altijd even gemakkelijk is om de mooiste billen in China te hebben. De schoonheidskoningin kan naar eigen zeggen niet meer buiten komen met strakke kledij, omdat ze anders aangestaard wordt door omstanders: “mensen omsingelen mij en wijzen naar mijn achterwerk.”

Geïnspireerd door de Braziliaanse Miss BumBum-verkiezingen, werd op 24 juni een wedstrijd georganiseerd om de mooiste billen van China te verkiezen. Zo’n vijftig Chinese vrouwen gebruikten hun weelderige vormen om mee te dingen naar de felbegeerde titel. De jury was uiteindelijk zo verbluft van het achterwerk van de 19-jarige Gao Qian, dat ze prompt tot winnares werd gekroond.

Gao Qian verblufte de juryleden waardoor 302 haar geluksnummer werd Foto: Gao Qian

Maar het mooiste achterwerk hebben, brengt enkele problemen met zich mee die de jonge vrouw nooit had verwacht. “Ik was erg beschaamd toen een koppeltje plots ruzie begon te maken omdat de man iets tegen zijn vriendin had gezegd over mijn billen”, vertelde Gao tegen de Britse krant MailOnline. De jonge vrouw draagt nu enkel nog losse kleren als ze in het openbaar verschijnt, omdat mensen haar anders “omsingelen” en naar haar achterwerk wijzen.

Kim Kardashian

De verlegen schoonheidskoningin is in het dagelijkse leven een deeltijdse personal trainer en deelt regelmatig haar avonturen en dagelijkse activiteiten op internet. Ze nam deel aan de populaire verkiezing nadat vrienden haar vertelden dat ze het perfecte lichaam heeft om de wedstrijd te winnen.

De kersverse schoonheidskoningin spendeerde uren in de fitness om haar lichaam te perfectioneren Foto: Gao Qian

Gao schreef zich in en trainde dagelijks minstens zes uur om haar billen en andere vrouwelijke vormen te perfectioneren. “Ik hou van deze carrière”, zei de fanatieke atlete. “Ik ben erg tevreden met de resultaten van mijn harde werk en ik zal blijven trainen, hoe moeilijk en lastig het ook wordt.”

Gao verzekert haar fans ervan dat haar billen puur natuur zijn en dat ze nooit implantaten zou overwegen. Ze neemt graag een voorbeeld aan haar idool Kim Kardashian, die volgens de kersverse schoonheidskoningin de perfecte proporties heeft: “haar kont is mooi gevormd en ze heeft een minuscule taille.”