Het mag dan erg warm zijn, dit hondje heeft een ideale koele schuilplaats gevonden

Verschillende plaatsen in Europa worden momenteel geteisterd door extreem warm weer, maar deze puppy toonde vorige jaar al hoe je aan de hitte kunt ontsnappen. De twee maanden oude husky kroop in de diepvries en weigerde zijn fris plekje - met gratis ijsjes - te verlaten.

Simbas Preede Luna, of kortweg Tosya, woont in een Russische dorpje, maar weet goed waar hij moet kruipen om de warme zomermaanden in alle koelte te overleven. De slimme pup veroverde een plekje in de diepvries, negeerde alle bevelen van zijn baasje en weigerde om zijn fris plekje nog op te geven.

Een extra voordeel van de schuilplaats van de schattige pup is dat hij gemakkelijk toegang heeft tot ijsjes, door aan het aangevroren ijs in de diepvries te likken. Pogingen van zijn eigenaar om hem weg te lokken, draaiden op niets uit omdat Tosya wel een stukje vinger lust als iets hem niet erg bevalt.