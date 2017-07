Planckendael sluit kinderboerderij wegens “te weinig respect voor de dieren”

Dierenpark Planckendael heeft beslist om zijn kinderboerderij te sluiten. “Sommige mensen hebben te weinig respect voor de dieren en dat kunnen we niet laten gebeuren. Voor ons primeert dierenwelzijn”, zegt woordvoerster Ilse Segers.

Jarenlang konden bezoekers in Planckendael tussen de geitjes, kippen en alpaca’s wandelen. De neerhofdieren die in het perk rondliepen, kon je aaien of knuffelen. Je mocht hen zelfs te eten geven met korrels uit een voedermachine.

Helaas bleef het daar niet altijd bij. Het gebeurde al te vaak dat grote groepen kinderen tegelijk achter de geitjes joegen, dat mama’s hun kleintjes op de rug van de alpaca’s probeerden te zetten voor de allerleukste foto of dat papa’s het heel stoer vonden om de geiten bij de hoorns te vatten. Alpaca’s aan de oren trekken, kippen weggooien en aan de geiten hun uiers prutsen, voorbeelden genoeg van onbehoorlijk gedrag van de bezoekers. Je zou van minder stress krijgen.

“We mogen niet iedereen over dezelfde kam scheren, er waren zeker meer bezoekers die het wel goed voor hadden met de dieren”, reageert Ilse Segers. “De kinderboerderij bestond ook al jaren, maar er waren toch altijd bezoekers die zonder respect met de dieren omgingen en dat willen we niet toestaan.”

Foto: © Gil Plaquet

Rondleidingen met gids

Toch stapt Planckendael niet volledig af van het principe ‘dichter bij de dieren’. “Zeker niet. De kinderboerderij blijft te bezoeken, maar alleen met een gids. Tijdens rondleidingen of verjaardagsfeestjes of zo. En ook bij de pinguïns, de ringstaartmaki’s, de goudkopleeuwaapjes en de lori’s kunnen bezoekers nog tussen de dieren wandelen, maar daar is altijd een ranger of verzorger in de buurt om een oogje in het zeil te houden.”

Bij dat andere grote dierenpark in België, Pairi Daiza, hebben ze ook een kinderboerderij. “En wij gaan die zeker niet sluiten”, zegt woordvoerster Aleksandra Vidanovski. “Daar is geen enkele reden voor. Groot verschil is dat bij ons de kinderboerderij aan de ingang ligt. De bezoekers wandelen daar wel allemaal door en stoppen even om de dieren te groeten, maar ze blijven er niet super lang hangen omdat ze nog heel veel te bezoeken hebben in het park. De honger naar meer is nog heel groot dan.”