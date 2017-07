Advocaat van Emrah Taskiran in het verweer tegen reacties na vrijlating

gentStrafpleiter Frank Scheerlinck heeft gisteravond fors uitgehaald naar de berichten die over zijn cliënt Emrah Taskiran (31) zijn verschenen op de sociale media. Taskiran is dinsdag vrijgelaten in het onderzoek naar de moord op de jonge moeder Luana Romagnoli. “Mijn cliënt is onschuldig maar hij is bedreigd, beschimpt en geïntimideerd. Het is genoeg geweest, het is tijd dat de gemoederen bedaren,” aldus de advocaat.