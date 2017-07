Diëtiste Sandra Bekkari bestolen op vakantie: dit maakten de dieven buit

Het moest een ontspannen vakantie in Marbella worden voor diëtiste en nieuw VTM-gezicht Sandra Bekkari (43) en haar gezin. Maar al kort na hun aankomst in Spanje werd er ingebroken in hun huur­wagen. De dieven stalen een portefeuille met bankkaarten, paspoorten, een rijbewijs, vier laptops, een iPod en de telefoon van dochter ­Anna.

“Het was een vruchtbare dag voor de daders. Ze zouden beter werken voor de kost”, zegt Bekkari cynisch. Ze doet het relaas: “Normaal laten we onze spullen niet in de auto achter. Maar op weg van de luchthaven naar ons appartement waren we even gestopt op een deftig parkeerterrein van een lokale supermarkt. In tien minuten was het gebeurd.”

Bekkari heeft er naar eigen zeggen een hectische periode opzitten. De diefstal bezorgt haar nieuwe kopzorgen, al laat ze de schouders niet hangen. “Het is stom, maar we zijn geleerd. Ons vakantieplezier laten we ons niet afnemen. De zorgen zijn voor bij onze thuiskomst.”

Bekkari heeft de jongste twee jaar naam gemaakt als gezondheidscoach. Ze heeft al drie dieetboeken uitgebracht en staat sinds april 2015 haast onafgebroken in de top tien van de meest verkochte non-fictie. Na de zomervakantie krijgt ze een kookprogramma op VTM, ter vervanging van Sofie Dumont.

De buit:

- portefeuille met bankkaarten

- paspoorten

- rijbewijs

- 4 laptops

- iPod

- smartphone van dochter