Zanger van metalband: ‘Slachtoffer van zware overval en moordpoging in Brussel’

De zanger van de Amerikaanse metalband Pro-Pain, Gary Meskil, zou maandag in Brussel het slachtoffer geworden zijn van een overval en poging tot moord. Dat meldt de band zelf op haar Facebookpagina.

Volgens de mededeling van Pro-Pain sloegen de dieven Meskil met een ijspriem op het hoofd en vielen hem daarna aan. Ze zouden aan de haal gegaan zijn met Meskils geld, kredietkaart en paspoort.

De zanger zou met verschillende breuken aan zijn gezicht en kaak opgenomen zijn in het ziekenhuis. Intussen zou zijn toestand gestabiliseerd zijn, maar het optreden dat de band vrijdag in een Roeselaars café zou geven is geannuleerd. Ook de show in het Duitse Osnabrück, zaterdag, is geannuleerd.

Nog volgens de band kent de politie de identiteit van een aantal verdachten al. Er werd ook ‘meer dan één wapen’ in beslag genomen.