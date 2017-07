35ste Dwars door Hasselt wordt gemeentestrijd

Hasselt - De 35ste editie van de HBvL Dwars door Hasselt staat pas op zondag 8 oktober geprogrammeerd, maar vandaag al starten de inschrijvingen. Nieuw is dat voor het eerst op zoek gegaan wordt naar dé loopgemeente van Limburg.

“Als je de deelnemerslijst bekijkt, is het duidelijk dat Dwars door Hasselt er is voor alle Limburgers”, zegt Greg Broekmans van organisator Golazo sports. “Dat heeft ons op het idee gebracht om de loopgemeente of -stad van Limburg in de kijker te zetten. Het opzet is eenvoudig: we kijken niet naar absolute aantallen, maar naar aantal deelnemers versus aantal inwoners. Ook kleinere gemeentes maken dus kans op deze titel.”

Voor het klassement komen zowel de 3, 5, 10 als 15 km in aanmerking. Deelnemers lopen dus niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun gemeente. De winnende gemeente of stad mag één jaar lang met de wisselbeker pronken. In 2016 zou de titel naar Hasselt zijn gegaan, gevolgd door Alken en Heusden-Zolder.

“Dwars door Hasselt leeft dan ook echt in onze stad”, reageert burgemeester Nadja Vananroye van Hasselt. “Het is leuk om te zien hoe dit evenement heel wat mensen samenbrengt. Onze sportdienst heeft onlangs alvast twee cursussen Start to Run (5 en 10 km) opgestart, als voorbereiding op Dwars door Hasselt.”

Inschrijven kan vanaf nu via www.runningtour.be