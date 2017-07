Hevig onweer trekt over Limburg: tent gescheurd, luster gevallen en boom geknakt

Riemst / Tongeren - Het hevige onweer van donderdagmiddag heeft ook in Riemst en Tongeren voor schade gezorgd. In Val-Meer scheurde een tent van de VKSJ uit Waasmunster, in Henis sloeg de bliksem in op een elektriciteitspaal en in Tongeren knakte een esdoorn.

Even was er donderdag paniek op kampplaats ’t Stupke in de Stroekestraat in Val-Meer. Zowat zestig leden van de VKSJ uit Waasmunster zijn er sinds 2 juli op zomerkamp. Door de hevige rukwinden raakte één van de vijf bivaktenten beschadigd. Gelukkig zat er op dat moment niemand in de tent, maar alle spullen waren doorweekt. “Omdat er nog onweders voorspeld worden, hebben we beslist dat iedereen in zaal De Bond mag overnachten. We willen niet dat de kinderen de hele nacht in angst moeten leven. Er zijn matjes gehaald om op de vloer te leggen. De natte kledij wordt naar de droogkuis gebracht”, zegt burgemeester Mark Vos. Uiteindelijk bleven enkel de veertig jongste leden met hun leidsters in de zaal slapen. Het zomerkamp wordt gewoon voortgezet tot 10 juli, zoals voorzien.

Elektriciteitspaal

Aan de Bolleberg in Henis sloeg de bliksem donderdag in op een betonnen elektriciteitspaal. Alle huizen in de buurt zaten een tijd zonder stroom. De familie Potargent beleefde de schrik van hun leven: “Rond 15 uur hoorden we een enorme knal. Toen we in de woonkamer kwamen, zagen we dat de kroonluchter uit het plafond was gerukt. Hij lag op de salontafel. Daarnaast is ook de thermostaat van de centrale verwarming uit de muur gerukt.” De brandweer kwam ter plaatse om de woning te inspecteren.

Esdoorn

Op het wandelpad aan de Elfde Novemberwal in Tongeren knakte dan weer een boom. De kruin van de esdoorn kwam op het dak van een garage terecht. De politie heeft het wandelpad van de Hoog Graaf voorlopig afgesloten.

De brandweer van Tongeren kreeg in totaal een dozijn noodoproepen binnen. Zo was er wateroverlast op de Caesarlaan, Sabinuslaan en in de Raperiestraat.