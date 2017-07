Kirsten Flipkens onderuit tegen ’s werelds nummer één op Wimbledon

Kirsten Flipkens (WTA 88) is er donderdag op Wimbledon niet in geslaagd te stunten tegen topreekshoofd Angelique Kerber (WTA 1). In de tweede ronde verloor onze landgenote op Court 1 in twee sets van de nummer een van de wereld. Het werd tweemaal 7-5.

Flipkens stond voor de negende keer op de hoofdtabel van Wimbledon. In 2013 bereikte ze de halve finales, waarin ze haar meerdere moest erkennen in de latere winnares Marion Bartoli. Vorig jaar ging de Kempense eruit in de tweede ronde.

Tegen Kerber trad Flipkens voor de derde keer aan op het WTA circuit. Onze landgenote kon nog niet winnen tegen de Duitse.

Kerber was vorig jaar runner-up op Wimbledon. In de finale moest ze met 7-5 en 6-3 haar meerdere erkennen in Serena Williams. Ze treft in de derde ronde de winnares van het duel tussen de Amerikaanse Shelby Rogers (WTA 70) en de Tsjechische Lucie Safarova (WTA 34).

Eerder op de dag verloor Yanina Wickmayer (WTA 96) haar tweederondepartij met 6-2 en 6-4 van de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 15). Elise Mertens (WTA 54), Alison Van Uytvanck (WTA 98) en Maryna Zanevska (WTA 119) sneuvelden in de eerste ronde. Flipkens dubbelt nog op Wimbledon. Samen met de Indiase Sania Mirza neemt ze het in de tweede ronde op tegen het Britse duo Naomi Broady/Heather Watson.