“Hij was 15 jaar, wij 23, maar hij was de beste”

Vandaag is Abrahman Mchaki portier in een hotel in het centrum van Dar es Salaam. Maar tien jaar geleden voetbalde hij naast Mbwana Samatta in Mbagala. “Ik kom uit dezelfde straat als de Samatta’s en heb vaak gevoetbald met Mbwana en zijn oudere broer Mohammed, die nu bij Prisons speelt, een club in eerste klasse. Mbwana was toen 15 jaar, ik 23. Maar hij was altijd de beste op het veld. Hij was een stille jongen, die meestal met zichzelf bezig was. Maar wel cool.”