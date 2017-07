Moord op Luana: “Verdachte beschimpt, geïntimideerd en bedreigd in gevangenis”

Genk - Emrah T., de 31-jarige Genkenaar die na de moord op zijn ex Luana Romagnoli werd opgepakt, werd in de gevangenis “beschimpt, geïntimideerd en bedreigd” door medegedetineerden. Dat zegt zijn advocaat Frank Scheerlinck. De dertiger werd dinsdag vrijgelaten.

Luana Romagnoli werd op 5 juni in de Dieplaan in Genk doodgestoken na een ruzie. Emrah T. en zijn vriendin Anastasia zouden Luana en haar vriend Raf Ignoul toevallig zijn tegengekomen in het centrum. De twee koppels lagen al langer met elkaar in conflict. Luana zou een week voor haar dood zelfs nog klacht hebben ingediend tegen Emrah T.

Op een persconferentie heeft de advocaat van de verdachte verteld dat zijn cliënt in de gevangenis hardhandig werd aangepakt door volgens hem foutieve publicaties in de media. Emrah T. werd volgens advocaat Scheerlinck zelfs in elkaar geslagen. "Emrah betreurt wat er is gebeurd met zijn oude geliefde en moeder van zijn kind. Hij bevindt zich in een tweestrijd, overmand van verdriet en daarenboven beschuldigd van de feiten."

Eens vrijgelaten stopten de bedreigingen niet, dit keer via sociale media. Zijn vriendin Anastasia N. (23) verschijnt vrijdag voor de raadkamer.