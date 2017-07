Riemst -

Op een veld in Millen (Riemst) is donderdagnamiddag een tractor volledig uitgebrand. Het vuur ontstond toen het landbouwvoertuig op een akker aan het werk was, vermoedelijk door een kortsluiting. Enkele strobalen vatten meteen vuur en zetten ook de tractor in lichterlaaie. De brandweer van Tongeren, die heel wat tijd nodig had om met de brandslangen de tractor te bereiken, kon het voertuig niet meer redden.