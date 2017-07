Luiks festival Les Ardentes onderbroken door onweer

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - Het onweer heeft donderdag de programmatie van het festival Les Ardentes in Luik in de war gestuurd. Om iets voor 15.00 uur raasde een hevige storm over het Parc Astrid de Coronmeuse, waardoor drie optredens op buitenpodia moesten worden onderbroken.

Het festival ging donderdag officieel rond 14.00 uur van start, en ontsnapte dus niet lang aan de regen en hevige onweren die voorspeld waren in de regio.

Veel festivalgangers zochten onderdak in de hallen, waar het tot voor de storm eerder rustig was. In die hallen gaat “Wallifornia MusicTech” door, het eerste evenement gericht op muziek en nieuwe technologieën.