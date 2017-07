Meisje maakt een creatief ontbijt, maar Twitter kan het duidelijk niet smaken

Een Brits meisje dat zichzelf op Twitter Houda noemt heeft haar volgers getrakteerd op een foto van haar favoriete ontbijt. Dat is - zacht uitgedrukt - heel creatief: ze eet brood met choco en kaas. Een combinatie die bij velen niet meteen in de smaak valt.

“Hey Twitter. Dit is mijn fantastisch ontbijt met choco en gesmolten, geraspte kaas. Ik ben er op dit moment van aan het smullen”, schreef ze bij een foto van haar bijzondere toast. Hoe trots ze ook is op haar combinatie, de reacties liegen er niet om. Eén twitteraar deelde de tweet met de Schotse politie omdat ze de combo gewoonweg een misdaad vindt. Haar berichtje verzamelde meer dan 20.000 likes en werd 5.000 keer gedeeld.

Hi twitter so heres my amazing choc and cheese invention which I'm eating as I tweet xx pic.twitter.com/qUShWJSv7Z — Houda (@h_xxda) 2 juli 2017

Hi have u seen this @policescotland https://t.co/iYWhPZjWPR — Jack Young (@Young_67) 3 juli 2017

Ook anderen kunnen het niet laten om hun ongenoegen uit te drukken over de bizarre samenstelling van het ontbijt. “Dit is pervers”, schrijft een gebruiker. “Ik word ziek. Alleen al door naar de foto te kijken” en “Ik ben gedegouteerd” staat ook tussen de reacties. Toch is niet iedereen negatief. Sommigen vinden het smeersel en de kaas interessant en zijn vastberaden om het zelf eens te proberen...

I think I'm gonna be sick just looking at that monstrosity ???? — Megan bassett (@mrshoult89) 3 juli 2017

That is perversion — amymc (@amymccu11och) 3 juli 2017

that looks fine af — Nicole (@nicoleemckk) 4 juli 2017