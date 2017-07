Hotels halen slag thuis tegen Booking.com

De hotels in ons land halen hun slag thuis: de federale regering gaat machtige hotelwebsites zoals Booking.com en Expedia bij wet verbieden dat ze de laagste kamerprijs mogen eisen. Dat schrijft Het Nieuwsblad donderdag.

Horeca Vlaanderen trok in mei aan de alarmbel over de tactieken van enkele grote en machtige boekingwebsites. Hotels die op deze websites staan, mogen nergens anders hun kamers tegen een goedkopere prijs aanbieden. “Marktverstorend”, aldus de horecafederatie, “waardoor klanten niet altijd recht hebben op de goedkoopste prijs.”

De bevoegde ministers van Middenstand Willy Borsus (MR) en Economie Kris Peeters (CD&V) beloofden in te grijpen. Maar in de Kamer heeft Borsus nu bekendgemaakt dat het overleg met onder andere Booking.com en Expedia niks heeft opgeleverd. “Ze wilden niet afzien van deze prijsclausule en die ook niet aanpassen”, antwoordde hij N-VA-Kamerlid Werner Janssen.

Borsus gaat daarom - in overleg met Kris Peeters -een wet voorleggen aan de regering, om dit soort dwingende prijsafspraken te verbieden. In Frankrijk, Duitsland en Italië bestaat er intussen een gelijkaardige regelgeving.

Tactieken omzeilen

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) roept mensen intussen op om de tactieken van onder andere Booking.com te omzeilen door in afwachting van de nieuwe regels telefonisch of per mail een hotelkamer te reserveren. “Online mogen hotels vandaag inderdaad geen lagere prijzen afficheren, maar die verplichting geldt niet wanneer er telefonisch of ook per mail wordt gewerkt. Het is spijtig dat veel toeristen dat niet weten.”