Premier League in de ban van Lukaku: verschijnt hij weer op training bij Everton?

Everton verwacht vandaag zijn internationals terug op training, maar het is onzeker of Romelu Lukaku daar bij is. Een maand geleden leek een transfer naar Chelsea een kwestie van ­dagen, intussen lijkt een doorbraak veraf. De ­impasse weegt op het gemoed van de topspits die ook vorige zomer een transfer naar Chelsea in rook zag opgaan.

“Mijn zaakwaarnemer is nu in gesprek met een club. Ik weet waar ik naartoe wil. Ik blijf gewoon geduldig. Ik weet dat er afspraken zijn gemaakt en wacht op een telefoontje.”

Dat vertelde Romelu Lukaku een maand geleden, op 6 juni in het oefencentrum van de Rode Duivels in Tubeke. De spits was in een opgewonden stemming en een transfer naar Chelsea leek nabij. Lukaku noemde weliswaar geen club bij naam, maar begon op sociale media drie spelers van Chelsea te volgen en liet geen moment onbenut om te zinspelen op een terugkeer naar zijn ex-club. Omdat Everton een prijs van 100 miljoen pond op zijn hoofd had gekleefd, kon hij misschien wel de duurste speler aller tijden worden. Een maand later is de stemming gekeerd. Lukaku vertrok op vakantie in de overtuiging dat zijn transfer zou worden afgerond tijdens zijn reis en dat hij morgen de trainingen kon hervatten bij Chelsea. Maar zoals het er nu naar uitziet moet hij zich zoals de voorbije jaren aanmelden in het trainingcentrum van Everton.