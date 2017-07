Ook deze wereldberoemde zanger verlaat Twitter door internettrollen

Ed Sheeran heeft Twitter verlaten omdat de onophoudelijke gemene opmerkingen van internettrollen er telkens opnieuw in slaagden om "zijn dag te verpesten". Dat vertelde hij aan The Sun. De wereldberoemde zanger werd ook door fans van Lady Gaga flink geviseerd, maar de zangeres sprak openlijk haar steun voor hem uit via haar sociale media en riep haar fans op "om aardiger te zijn".

Ed Sheeran heeft het helemaal gehad met Twitter. "Als ik op Twitter zit, zie ik mensen enkel gemene opmerkingen maken. Twitter is daar het platform voor", vertelde de zanger aan de Britse krant The Sun. "Eén zo'n opmerking kan mijn hele dag verpesten. Wat mij het meest blijft achtervolgen is waarom mensen zo'n hekel aan mij hebben. Daarom heb ik beslist om Twitter te verlaten."

De Britse zanger vertelde dat hij recent ook door de fans van Lady Gaga als doelwit was uitgekozen, omdat ze dachten dat hij zich tijdens een interview negatief over haar had uitgelaten. Als tegenreactie postte de zangeres een foto van hen beiden op haar pagina op Instagram, waarin ze haar bewondering voor de zanger niet onder banken of stoelen stak en haar fans opriep om een beetje aardiger te zijn.

"Wat een ongelooflijk getalenteerde artiest", schreef Lady Gaga bij de foto. "I LOVE ED. Hij verdient al onze liefde en respect zoals alle andere mensen. Ik zou willen dat iedereen op het internet positief en liefdevol is en bouwt aan een vriendelijke digitale gemeenschap die mensen kracht geeft, die niet gemeen of hatelijk is. Er is geen reden om een artiest af te breken enkel omdat hij aan de top staat. Werk harder om vriendelijk te zijn. Dat zou je eerste plicht ten opzichte van de menselijkheid moeten zijn."