Bavaria pompt 20 miljoen euro in Palm-brouwerij in Steenhuffel

Bavaria, het Nederlandse moederhuis van biermerk Palm, gaat 20 miljoen euro investeren in Brouwerij Palm in Steenhuffel, in Vlaams-Brabant. Dat heeft Palm Belgian Craft Brewers donderdag aangekondigd.

De Nederlandse brouwer kondigde iets meer dan een jaar geleden aan dat ze een belang van 60 procent had verworven in Palm Belgian Craft Brewers. Vanaf 2021 zou Bavaria het Belgische bedrijf volledig bezitten.

De Nederlanders hebben sindsdien niet stilgezeten. Na een investering van 2,3 miljoen euro in de brouwerij van Palm-dochter Rodenbach in Roeselare, volgt nu een investering van 20 miljoen euro in de brouw-, gisting- en lageringsinfrastructuur van de Palm-brouwerij in Steenhuffel. De investering is gespreid over vier jaar.

De vijfde brouwer van België ziet speciale bieren met een eerder laag alcoholgehalte wereldwijd terrein winnen. "Binnen deze trend is er voor Palm (een amberbier met een alcoholgehalte van 5,2 procent, red.) een blijvende rol weggelegd", klink het.

Vereenvoudigd etiket

Net als bij Rodenbach enkele maanden geleden, krijgen ook de Palm-bieren (Palm, Palm Hop Select, Palm Royale, Palm n.a. en Dobbel Palm) een nieuwe verpakking met een vereenvoudigd etiket. Het bekende Palm-paard blijft.

Palm Belgian Craft Brewers wil met zijn ambachtelijke bieren en het Bavaria-netwerk internationaal groeien. "In het afgelopen jaar zijn onze bieren al in een tiental landen succesvol geïntroduceerd", zo staat in een persbericht.

In totaal werken voor Palm Belgian Craft Brewers in België net geen 200 mensen, van wie een 35-tal bij Rodenbach in Roeselare.