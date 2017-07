Amerikaans congreslid krijgt kritiek door video over Auschwitz

Het Amerikaanse congreslid Clay Higgins heeft een storm van kritiek over zich gekregen nadat hij een filmpje maakte in het voormalig concentratiekamp Auschwitz in Polen. Dat schrijven Amerikaanse media.

Higgins maakte in juli een filmpje van vijf minuten tijdens zijn bezoek aan Auschwitz. Het congreslid legt in het filmpje uit hoe de nazi’s 1,1 miljoen slachtoffers ombrachten in de gaskamers. “Daarom is het Amerikaanse leger onoverwinnelijk”, becommentarieerde Higgins.

De directie van het Auschwitz-Birkenau Memorial Museum reageerde afkeurend. “Iedereen heeft het recht om zijn persoonlijke bedenkingen te uiten. Maar in een gaskamer zou er eerbiedige stilte moeten zijn. Dit is geen podium.”

Auschwitz is een plaats om stil te zijn, zegt rabijn Michael Schudrich. “Het is een plek om te mediteren en na te denken, niet om video’s te maken en politieke verklaringen af te leggen.”

Clay Higgins heeft zich intussen verontschuldigd.