Schaarste zomerfruit doet prijzen op veilingen pieken

Sint-Truiden -

De prijzen van aardbeien en kersen op de fruitveilingen swingen vandaag flink de pan uit. Bij BelOrta in Borgloon klimmen de prijzen tot 9 euro voor één kilo aardbeien, de kersen haalden op de Belgische Fruitveiling tot 6 euro per kilo. Het gaat dan telkens om de beste kwaliteit. Toch zal u de prijsstijging, die veroorzaakt wordt door de schaarste op de markt, nog niet meteen voelen op de rekening in de supermarkt.