VS willen samenwerken met Rusland voor no-flyzone in Syrië

De Verenigde Staten zijn bereid om samen te werken met Rusland voor het installeren van een no-flyzone in Syrië. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson donderdag gezegd.

Als Moskou en Washington samenwerken om stabiliteit in Syrië te creëren, dan zal dat de basis leggen voor het bereiken van een akkoord over de politieke toekomst van Syrië, zei Tillerson een dag voor de G20-top in Hamburg. De minister benadrukte daarnaast dat Rusland verantwoordelijk is om te voorkomen dat de Syrische president Bashar al-Assad chemische wapens inzet tegen zijn bevolking.

De Amerikaanse minister benadrukte dat de VS met Rusland willen overleggen over de inzet van waarnemers voor een wapenstilstand en de levering van humanitaire hulp aan de Syrische bevolking.