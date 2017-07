Vrijgelaten ex-vriend Luana is ondergedoken na heisa op sociale media

Genk - Emrah T., die opgepakt werd vlak na de moord op Luana Romagnoli vorige maand in de Dieplaan in Genk en intussen weer is vrijgelaten, leeft ondergedoken. Op sociale media is een hele heisa ontstaan na het bekendraken van zijn vrijlating.

De onderzoeksrechter besliste Emrah T. vrij te laten omdat er geen aanwijzingen zijn dat hij Luana heeft neergestoken. Alles wijst in de richting van zijn nieuwe vriendin. Onder meer omdat het mes dat gebruikt werd bij de steekpartij uit haar keuken komt en zij het in haar tas meedroeg vooraleer het, na de moord, in een nabijgelegen bloembak werd weggestoken.

Dat levert op sociale media geen verzachtende omstandigheden op voor Emrah T. Onder meer omdat hij niet alleen beschouwd wordt als medeplichtige, maar vooral als degene die de aanzet gaf.

Uit vrees voor wraak leeft Emrah T. inmiddels ondergedoken. De politie van de zone Carma is op de hoogte van de spanningen die er ontstaan zijn na zijn vrijlating. “Wij kunnen niet permanent voor zijn bewaking instaan”, zegt woordvoerster Vicky Flossy. “We weten wat er leeft en zijn extra alert voor telefoons of signalen uit die omgeving.”

De familie van Luana betreurt de beslissing van de onderzoeksrechter om Emrah T. vrij te laten. “We krijgen niet eens de kans om te rouwen”, zegt oom Rossano Romagnoli. “Iemand die alleszins medeplichtig is aan moord, zo snel vrij laten… We zijn hierdoor zwaar terneergeslagen.”