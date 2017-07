Castagne heeft akkoord met Atalanta

Timothy Castagne verhuist naar Atalanta Bergamo. Officieel werd dit bericht nog door geen enkele betrokken partij bevestigd. Maar de 21-jarige rechtsback van Genk heeft een akkoord bereikt met de nummer vier uit de Serie A. Vandaag zou hij nog een deel van zijn medische tests moeten afleggen. Daarna kunnen de nodige handtekeningen worden gezet.

Castagne wordt bij de Nerazzurri de opvolger van Andrea Conti, die naar AC Milan verkast. Genk ontvangt voor zijn verdediger een afkoopsom van om en bij de 6 miljoen euro. Een bedrag dat Atalanta wel bereid is neer te tellen. Dit in tegenstelling tot het Franse Nice, dat zijn oog had laten vallen op Castagne.

Deze ontwikkeling is slecht nieuws voor Thomas Foket, die aanvankelijk eerste keus was bij Atalanta maar medisch afgekeurd werd. De Italianen wilden het resultaat van een test, die moest bewijzen dat er niks mis is met het hart van de Buffalo, niet afwachten en kozen voor de vlucht vooruit.