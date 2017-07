Je moet het de man nageven: met minister van Werk Kris Peeters zal het in de federale regering nooit saai worden. De nagel aan de doodskist van N-VA enOpen Vld, de enige hoop in bange Michel-dagen van alles wat vakbond of Arco uitademt. Ondanks verzet van zijn coalitiepartners kwam de CD&V-vicepremier dinsdag met zijn voorstel om mystery calls (anonieme praktijktests bij sollicitaties) in te voeren. Woensdag schakelde de George Clooney van de Belgische politiek een versnelling hoger. Tegen 2025 zal elke Belg een job hebben, beloofde hij. Dit houdt in dat de werkloosheidsgraad in ons land moet zakken naar 3 procent. Met 6,6 procent in Limburg en zelfs 4,1 procent in Midden-West-Vlaanderen lijkt dit haalbaar. Daarvoor zijn volgens Peeters 240.000 extra jobs nodig.

Heeft Kris Peeters plots het ei van Columbus uitgevonden? Allerminst. In de jaren zestig was ‘full employment’ al hét modewoord en in elk handboek macro-economie vind je deze term terug. Trouwens, zondag nog beloofde Bondskanselier Angela Merkel in Duitsland hetzelfde. Uniek is Peeters’ idee dus allerminst. Meer nog, het is naast de kwestie. Wat echt telt om onze sociale zekerheid en zeker de pensioenen betaalbaar te houden, is een hoge werkzaamheidsgraad, of het percentage van de actieve bevolking (20-64 jaar) dat effectief aan het werk is. In Vlaanderen bedraagt die 72 procent, in België 67 procent. Ter vergelijking: in gidsland Duitsland flirten ze al tegen de 80 procent. Dat percentage is voor ons land onhaalbaar want het vereist ruim 750.000 extra jobs.

Het is zonneklaar dat Kris Peeters gisteren een ‘Tommeleintje’ heeft gedaan. De Vlaamse Energieminister en meester-communicator Bart Tommelein (Open Vld) koos twee weken geleden ook de vlucht vooruit door soloslim aan te kondigen dat de Turteltaks kan imploderen van 100 naar 10 euro per gezin. En net zoals bij Tommelein toen, kan ook nu niemand tegen het ambitieuze doel van Peeters zijn, ook al lijkt het niets meer dan een zomers komkommeridee. Zo zegt Peeters niet hoe hij dit wil realiseren. Komt er een verdere loonlastenverlaging plus een forse vennootschapsbelasting? Laat CD&V haar eis naar een meerwaardebelasting varen? Gaat ze plots ook voor een beperking van de werkloosheidsuitkering in tijd? Hoe gaat ze werklozen motiveren om toch te werken? En hoeveel extra jobs voorziet de minister in de nu al te vette overheid? Neen, concrete maatregelen hebben we nog niet gehoord. Maar wat niet is kan nog komen. Het zou immers niet de eerste keer zijn dat het politieke beest Kris Peeters vriend en vijand verrast. Vraag dat maar aan zijn coalitiepartners.