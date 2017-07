Heusden-Zolder -

Bomen en planten zijn erg belangrijk in de strijd tegen luchtvervuiling. Dat toont de bachelorproef van Anneleen Stockmans uit Heusden nog maar eens aan. De pas aan hogeschool PXL afgestudeerde biotechnologe stelde vast dat er op de bomen en planten namelijk bacteriën zitten die de vervuiling uit de lucht kunnen wegwerken. Ze voerde haar onderzoek uit in testgebieden in Hasselt en Genk.