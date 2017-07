Canvas schrapt deze zomer uitzendingen Pukkelpop

KIEWITDe samenvattingen van Rock Werchter afgelopen weekend waren wel nog te zien op Canvas, maar uitzendingen rond Pukkelpop komen er dit jaar niet. De VRT geeft daarvoor twee redenen. “We willen inzetten op film met Cinema Canvas, ons evenement waarvoor we de hele zomer lang drie keer per week gratis films aanbieden in verschillende centrumsteden”, zegt Gerrit Kerremans, hoofd muziek van de VRT, in Knack. En voorts willen ze Studio Brussel nog meer profileren als dé festivalzender. “Een die niet alleen radio maakt op de wei, maar ook videoreportages brengt.”

Pukkelpop zelf reageert eerder kort: “Het festival staat of valt niet met de aanwezigheid van Canvas.”(bpr)