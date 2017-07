“Lang vond ik Spaans niet cool genoeg”

Wanneer België op het toerschema van Alvaro Soler verschijnt, is de kans groot dat hij er wat familie in het publiek gaat kunnen spotten. “Klopt, ik ben voor een kwart Belgisch. Mijn grootmoeder woont nog steeds in Antwerpen”, legt de 26-jarige zanger met Duits-Spaanse roots uit. “Enkele maanden geleden heb ik in Brussel eindelijk mijn eerste concert in jullie land kunnen geven. Was me dat een aangename verrassing! Het publiek was on fire.”

Verbazen hoeft Alvaro Soler zich daar eigenlijk niet over. Ook in ons land was zijn ‘El Mismo Sol’ een van dé zomeranthems van 2015. Met het even aanstekelijke ‘Sofia’ speelde de twintiger het vorig jaar zelfs klaar om voor het eerst in tien jaar nog eens een Spaanstalig liedje de Vlaamse Ultratop te laten aanvoeren. Hoe hij zelf het succes van die nummers uitlegt?

“De combinatie van de melodie en de tekst spreekt werkelijk iedereen aan, van kinderen tot ouderen. Een andere verklaring zie ik daar zelf niet voor. Soms voelt het best raar als ik mijn eigen liedjes in de supermarkt hoor terwijl ik groenten sta te kiezen. Of als mensen op straat ‘El Mismo Sol’ of ‘Sofia’ aan het fluiten zijn terwijl ik ze passeer, zonder dat ze mij herkennen.”

Zijn bekendheid speelt Soler in onze contreien nog niet te veel parten. “In België en Nederland valt dat nog wel mee, maar in Spanje en Italië durft het al eens anders zijn. Dat hangt echt van land tot land af. In Berlijn, waar ik woon, heb ik er totaal geen last van. Daar is iedereen chill.”

Enrique Iglesias

Alvaro Soler is een wereldburger. De zoon van Duits-Spaanse ouders werd geboren in Barcelona en woonde als tiener in Japan. “Onwillekeurig heb ik daar invloeden opgepikt. Het multiculturele van Tokio waar allerlei nationaliteiten met elkaar leren samenleven, en het vele reizen maken mijn muziek tot wat die is. Aanvankelijk zong ik trouwens in het Engels, omdat ik het Spaans niet cool genoeg vond. Tot ik het toch eens in mijn moedertaal probeerde. Nu voelt dat heel natuurlijk aan.”

Zo natuurlijk zelfs dat Soler al met Enrique Iglesias wordt vergeleken. “Dat is ook weer niet zo onlogisch”, meent hij. “Slechts een handvol artiesten die in het Spaans zingen, is in Europa doorgebroken. Dat ik bij dat selecte kransje hoor, vind ik geweldig. Met deze muziek in niet-Spaanstalige landen gehoor vinden, is niet makkelijk. Als die vergelijking met Enrique Iglesias mij helpt om meer mensen te bereiken, dan kan ik daar alleen maar blij om zijn.”

Terwijl hij aan een tweede album werkt – “dat verschijnt volgend jaar” – begint Soler in ons land aan een gevulde festivalzomer. Dat hij op Afro-Latino de affiche met reggae- en salsa-artiesten deelt, zint hem wel. “Die stijlen verwerk ik ook in mijn eigen muziek. Ik weet niet wie er nog allemaal op dat festival speelt, maar ik wil er zeker andere optredens gaan bekijken. Ik kijk er echt naar uit.”

Afro-Latino op 7, 8 en 9 juli in festivalpark Berkenbroek, Bree.

