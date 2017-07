“Ik sta thuis bekend als de zot van de familie”

Nele COUNE

Na Evi Hanssen maakt ook Gene Thomas vanavond zijn opwachting in het tweede seizoen van ‘Celebrity Stand-Up’. “Ik hou van humor en lachen en dat is ook wel terug te zien in mijn carrière”, gaat Gene van start. “Bij X-Session hebben we heel wat persiflages gemaakt op bekende films. Zo waren er Indiana Gene en parodieën op ‘The Matrix’ en ‘Baywatch’. Ik sta thuis ook wel bekend als de zot van de familie.”

Toch stond hij niet te springen om zomaar een podium op te kruipen als stand-upcomedian. “Als ze mij gewoon voor de wolven zouden gooien, moest het voor mij niet. Maar het werd allemaal heel professioneel aangepakt. Ik heb met een heel tof team lang en hard aan mijn act gewerkt.” Gene moest ongeveer een kwartier volpraten. “Een kwartier lijkt misschien niks, maar dat duurt toch lang hoor”, lacht hij. “Het opkomen was het moeilijkst. Ik was die dag als vierde aan de beurt en mijn collega’s deden het heel goed. Het publiek moest heel hard met hen lachen en dan voel je de druk toch stijgen. Maar eens je zelf een eerste lach krijgt, voel je meteen voldoening. Dat is een heel apart gevoel, heel anders dan bij muziek maken of acteren. Maar het smaakt wel naar meer.”

Taalbarrière

Gene was de enige onbekende comedian voor het Nederlandse publiek. “Evi (Hanssen, nvdr.) en ik waren de enige Vlamingen, maar zij is heel bekend bij onze noorderburen. Ik kom er nog maar net piepen. Dus daar was ik vooraf wel wat bang voor, maar in Nederland houden ze wel van Belgische humor. Ik heb ook bewust niet te snel gepraat, want er is toch een kleine taalbarrière. Ik heb er af en toe wel wat Vlaamse woorden tussen geflanst, maar hopelijk hebben ze door mijn mimiek toch alles begrepen”, lacht hij. Wie vanavond kijkt, mag zich aan enkele grappige anekdotes uit Genes carrière verwachten. “Ik heb wat dingen verteld over mijn leven, situaties aangehaald die ik heb meegemaakt bij X-Session of in mijn solocarrière en vooral veel met mezelf gelachen.”

Gene sprak de tekst in van Balthazar Bratt, een figuurtje uit ‘Verschrikkelijke Ikke 3’. Universal

Balthazar Bratt

Ook het jongere gedeelte van de bevolking kan deze zomer lachen met Gene Thomas. Sinds gisteren is hij te horen als Balthazar Bratt in ‘Verschrikkelijke Ikke 3’, de Vlaamse versie van ‘Despicable Me 3’. “Ik spreek al jaren stemmen in voor animatiefilms. Zo heb ik mijn stem geleend aan de baasjes van Garfield en de Chipmunks. Mijn eerste CGI-personage was astronaut Benny in ‘The Lego Movie’. En voor Balthazar Bratt hadden ze blijkbaar enkel mij in gedachten. Hij is de slechterik die in de jaren 80 is blijven hangen”, legt hij uit. “Ik was al lang fan van de ‘Verschrikkelijke Ikke’-films en ben blij dat ik in dit derde deel een hoofdrol mag vertolken. Ik heb me tijdens de opnames alvast een kriek gelachen.”

Gene Thomas in Celebrity Stand (1).

‘Celebrity Stand-Up’, Comedy Central, 22 uur

‘Verschrikkelijke Ikke 3’ speelt nu in de bioscoop

Gene Thomas in Celebrity Stand (2).