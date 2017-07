De Block talmt met hervorming van huisartsenopleiding: "Studenten twijfelen of ze wel jaar extra willen studeren"

Brussel -

De huisartsenopleidingen in ons land maken zich grote zorgen. Vanaf oktober 2018 zullen studenten geneeskunde geen twee maar drie jaar moeten specialiseren voor ze huisarts kunnen worden, maar de 18 miljoen euro extra die nodig is om dat extra jaar te financieren, is nog altijd niet goedgekeurd door minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). “De minister talmt nu al maanden”, zegt professor Bert Aertgeerts (KU Leuven). “Door de onduidelijkheid twijfelen studenten of ze wel huisarts willen worden. Met het huidige huisartsentekort en de pensioneringsgolf van de volgende jaren in het vooruitzicht is dat een groot probleem.”