Koekelkoren en Van Walle stunten in World Tour beachvolley Gstaad

Dries Koekelkoren en Tom van Walle zijn sterk gestart op het vijfsterrentoernooi in het Zwitserse Gstaad. De Belgische tandem klopte het Russische duo Liamin-Krasilnikov in twee sets. De Russen - nummer 5 van de wereld - waren vorige maand nog de beste op het World Tour-toernooi in Den Haag.

Veel overschot had het Belgische duo wel niet. In beide sets stond het kleinst mogelijke verschil op het scorebord (21-19). In de eerste set leken de Russen aan het langste eind te trekken nadat ze waren uitgelopen tot 17-19, maar drie punten op rij van Koekelkoren deden de set kantelen. Ook in de tweede set was er spanning, maar uiteindelijk konden de Belgen de tweede matchbal benutten.

Donderdag treffen Koekelkoren en Van Walle de Polen Kantor en Losiak, de nummer 10 van de wereld en eveneens leider in poule G. Het Belgische duo staat op de zestiende plaats van de wereldranglijst.

Dinsdag versloeg het Belgische duo in de kwalificaties nog de Duitse tandem Schümanne en Thole met 2-1 (19-21, 21-19 en 16-14).