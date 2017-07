Ruben Bemelmans (ATP 124) heeft zich woensdag op Wimbledon voor de tweede keer in zijn carrière geplaatst voor de derde ronde in een grandslamtoernooi. De 29-jarige Limburger versloeg in de tweede ronde Daniil Medvedev (ATP 49) in vijf sets (6-4, 6-2, 3-6, 2-6 en 6-3). De 21-jarige Rus speelde in de eerste ronde nog verrassend Stan Wawrinka (ATP 5) naar huis.