Drie harmonieën in concert

Hasselt-Centrum

Hasselt - Voor het eerst in Hasselt nemen deze 3 harmonieën het initiatief om een gezamenlijk concert te brengen bij de opening van de Virga Jessefeesten 2017 en zich te engageren om de openingsharmonie te vormen bij elk van de vier ommegangen. Het gaat om Koninklijke Harmonie Demergalm, de Koninklijke Harmonie Hasselt en Muziekvereniging Het Spoor Hasselt.

Zij zullen worden aangevuld met bereidwillige muzikanten van de Koninklijke Fanfare St. Cecilia Kermt. Het initiatief wordt gesteund door de stad Hasselt en het Virga Jesse comité.

Het openingsconcert, door een 60-tal muzikanten onder de muzikale leiding van dirigenten Brigitte Bellen en Jos Meynen, vindt plaats in het stedelijk muziekconservatorium van Hasselt op vrijdag 4 augustus om 20 uur.

De Virga Jessefeesten hebben als motto ‘Een Teken van Hoop’, vertrekkend van dit gegeven stelden de dirigenten een programma samen met muziek uit verschillende landen om alzo een boodschap van hoop voor een betere wereld uit te dragen. Het ‘Ave Maria’ wordt gebracht met medewerking van zangeres Maria Lossmanova.

Karin De Greeve ,nog bekend van Radio 2, verzorgt de presentatie.

Het volledige concert duurt zowat 90 minuten en aansluitend wordt een receptie aan het publiek aangeboden. De toegangsprijs van het concert is 10 euro, voorverkoop en uitpas Hasselt 8 euro.

Kaarten in voorverkoop bij toerisme Hasselt, Maastrichterstraat 59 of bestelbaar via harmonie.hasselt@telenet.be of 0475/497235 of 0475/484212 of 011/212553