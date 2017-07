Dealer (19) verstopt 150 gram heroïne in beha

Hasselt - Twee jonge Maastrichtenaren van 19 hebben zich woensdag voor de Hasseltse rechtbank moeten verantwoorden voor het dealen van cocaïne en heroïne in Hasselt.

De politie kwam de vrouw en man op 9 mei op het spoor nadat ze enkele bekende drugsgebruikers in groep zagen wandelen richting Brico langs de Grote Ring in Hasselt. In een anonieme wagen volgden ze de verslaafden en zagen hoe de jonge man en vrouw de hele tijd heen en weer wandelden plus veel telefoneerden om hun zaakjes af te handelen.

De vrouw, die na haar ontslag als winkelbediende haar heil in het drugsmilieu zocht, bleek in het bezit te zijn van 150 gram heroïne en 3 gram cocaïne die ze van haar opdrachtgevers in haar beha had moeten verstoppen. De jongen, die alleen op straat belandde toen hij zijn ouders vertelde te stoppen met studeren, moest haar wegwijs maken met de afnemers. Beiden verklaarden ze te werken voor ene Willem uit Nederland.

Het parket vorderde 20 maanden cel voor elk. Ook de stiefvader van het meisje verscheen in de rechtbank. Hij had op bevel van Willem de zaak van zijn stiefdochter overgenomen in de hoop om zo haar schuld van 1.500 euro af te betalen. Tegen hem is eveneens 20 maanden cel gevorderd.

Vonnis op 19 juli.