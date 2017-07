Albanees pleegt 4 inbraken op 5 dagen in Noord-Limburg

Lommel / Overpelt - Het openbaar ministerie heeft twee jaar cel gevorderd tegen een 24-jarige Albanees die in vier woningen in Lommel en Overpelt zou ingebroken hebben.

Op 24 april liep de aangehouden man tegen de lamp op de Luikersteenweg in Lommel. Buren zagen de man via de voordeur op de vlucht slaan toen de bewoners arriveerden. Zijn buit bedroeg enkele tientallen euro’s. Een politiepatrouille wist de twintiger even verderop te arresteren nadat hij er te voet vandoor gegaan was. Onder meer via schoeiselsporen wisten de speurders de man aan nog drie andere inbraken te linken waar hij het telkens op geld gemunt had.

De verdachte verklaarde in te breken om zijn schulden in Albanië te kunnen afbetalen. “Mijn cliënt wist niet wat hem bezielde toen hij de vier inbraken in amper vijf dagen tijd pleegde. Hij kwam naar hier om geluk te zoeken en om asiel aan te vragen. Een straf met uitstel is meer op zijn plaats”, sprak zijn advocate.

Vonnis op 19 juli