Mode Deze sterren zaten front row tijdens coutureweek in Parijs

De Franse hoofdstad Parijs staat helemaal in het teken van de coutureweek en veel beroemdheden uit de muziek- en modewereld zakten af naar de lichtstad om de defilés van hun favoriete modehuizen bij te wonen vanaf de eerste rij. Onder hen topmodel Karlie Kloss en actrice Natalie Portman. De Canadese zangeres Céline Dion was dan weer te gast op meerdere shows en stal ook echt de show in elegante jurken die tegelijk ook zeer hip zijn voor de 49-jarige nachtegaal.