NBA. Wegen van Miami Heat en Chris Bosh scheiden

De Amerikaan Chris Bosh is niet langer speler van NBA-team Miami Heat. Omwille van zijn gezondheidsproblemen werd zijn contract bij het team in onderling overleg ontbonden, zo maakte Miami Heat dinsdagavond bekend.

Bosh lag in Florida nog twee jaar onder contract en Miami Heat zou 52 miljoen dollar (45,7 miljoen euro) op tafel gelegd hebben om een einde te maken aan de overeenkomst.

De 33-jarige Bosh kwam afgelopen seizoen geen enkele keer in actie voor The Heat. Op 9 februari 2016 speelde hij zijn laatste wedstrijd voor het team, nadien werden er problemen met zijn bloedsomloop vastgesteld en geraakte hij in september voor de start van het seizoen niet meer door de medische testen. Meer dan waarschijnlijk betekent dit ook het einde van de loopbaan van de elfvoudige All Star, die met Miami Heat in 2012 en 2013 de titel pakte in de NBA. Samen met Dwayne Wade en LeBron James vormde hij toen ‘The Big Three’, goed voor vier finales op rij in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie.

“Chris Bosh is zonder twijfel een van de belangrijkste spelers in de clubgeschiedenis”, verklaarde Miami-voorzitter Pat Riley. “Zijn rugnummer één zal bij onze club nooit meer door een andere speler gedragen worden.”