Zware botsing op E40 richting Oostende: één bestuurder kritiek

Door een incident met vier voertuigen is op de E40 richting Oostende momenteel ter hoogte van Jabbeke één rijstrook afgesloten. Bij de zware botsing raakte één persoon zwaargewond. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Twee andere personen raakten lichtgewond.

Het ongeval gebeurde op de E40/A10 tussen Jabbeke en Oudenburg in de richting van Oostende. Een bestelwagen reed er in op de staart van een file die door een eerdere botsing was ontstaan. De bestelwagen ramde drie andere wagens en een vrachtwagen. Eén wagen werd in de gracht gekatapulteerd. De jonge bestuurder werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Twee andere mensen raakten lichtgewond door de botsing. Door het ongeval werd de autosnelweg een tijdje afgesloten. Momenteel kan het verkeer over een rijstrook door.

Wie vanuit Antwerpen naar Oostende rijdt, neemt best de E34 via Brugge, zo laat het Vlaams Verkeerscentrum nog weten.