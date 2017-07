Raakt ‘Game Of Thrones’ haar Khaleesi kwijt?

In seizoen 7 zet Daenarys voet aan wal in Westeros, waar ze haar rechtmatige troon wil opeisen. Foto: Isopix

Nog één keer wil Emilia Clarke (30) in de huid van Khaleesi Daenarys Targaryen kruipen, maar na het achtste seizoen is het voor haar welletjes geweest. Clarke, die 23 was toen ze aan de cultserie begon, zal dus niet te zien zijn in de spin-offs waar tv-netwerk HBO op broedt.

De actrice vindt dat het tijd is om andere paden te bewandelen, maar in het magazine Rolling Stone geeft ze meteen ook toe dat het haar zwaar zal vallen om Game of Thrones vaarwel te zeggen. “De reeks heeft me gevormd als volwassene, dat is een ontzettend belangrijk hoofdstuk geweest in mijn leven.”

Of Daenarys Targaryen het einde van het achtste seizoen, dat volgend jaar wordt uitgezonden, nog haalt, valt af te wachten. Auteur George R.R. Martin en de scenaristen van Game of Thrones scheppen er namelijk een duivels plezier in hoofdpersonages onverwacht over de kling te jagen.