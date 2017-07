David en Victoria Beckham vieren huwelijksverjaardag met grappige terugblik

David (42) en Victoria (43) Beckham zijn ondertussen al achttien jaar getrouwd met elkaar. Om dat te vieren, deelden ze allebei een foto uit de oude doos op Instagram. Vooral die van David werkt op de lachspieren.

Hoewel er nu en dan geruchten opduiken dat het niet meer goed zou boteren tussen David en Victoria Beckham, is en blijft het koppel al achttien jaar getrouwd. Dat ze nog steeds dol zijn op elkaar, moet blijken uit de foto's die ze deelden op Instagram om elkaar te feliciteren met de huwelijksverjaardag. Victoria postte een foto van hun trouwdag met een slapende baby Brooklyn op de arm en de eenvoudige woorden 'Ik hou van je'.

David gooide het over een andere boeg en deelde een beeld uit de jaren negentig van hen twee in een matchende, leren outfit. Victoria had toen zelfs nog piekjeshaar. "Waw, dit hebben we echt gedaan. Gelukkige verjaardag aan een fantastische vrouw, mama en zakenvrouw. Hou van jou."

Zelfs Brooklyn (18) deed mee in de feestvreugde en zette op Instagram een zelfgenomen zwart-witfoto van zijn ouders. "Gelukkige verjaardag aan de twee meest fantastische mensen in mijn leven. Ik hou van jullie mama en papa."

Wow we really did this ?? Happy Anniversary to an amazing wife , mummy and strong business woman ?? ?? @victoriabeckham @brooklynbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #Harpernotoninstagram Love you x

I love you ?????Kisses x