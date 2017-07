200 Belgische gevangenen slapen op de grond

Brussel - In de Belgische gevangenissen moeten tot tweehonderd gedetineerden op de grond slapen. Dat blijkt uit cijfers die Stefaan Van Hecke (Groen) opvroeg aan justitieminister Koen Geens (CD&V), schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws woensdag.

Vooral in Antwerpen, Gent en Hasselt zijn eenpersoonscellen van tien vierkante meter vaak bevolkt door drie gedetineerden. Twee slapen in een stapelbed, nummer drie ligt op een matras op de grond. De vakbonden spreken van toestanden die je enkel in een “bananenrepubliek” ziet.

Minister Geens beseft “dat de situatie waarbij mensen op de grond slapen niet lang kan blijven duren”. Hij werkt aan een oplossing.