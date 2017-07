Bemelmans is de enige Belg vandaag op Wimbledon, en die krijgt een stevige klant

Met Ruben Bemelmans (ATP 124) komt vandaag slechts één Belg in actie in het enkelspel op Wimbledon. De wedstrijd tegen Daniil Medvedev (Rus, ATP 49)is de tweede match vanaf 12.30 uur op court 16.

Onze landgenoot krijgt een stevige klant aan de opgeschoten (1m98) Rus, die zijn graskwaliteiten al demonstreerde nog voor hij maandag Stan Wawrinka – geblesseerd aan de knie – uit het tornooi kegelde. De amper ­21-jarige Medvedev haalde voordien al een halve finale in Eastbourne (4-6, 4-6 tegen Djokovic) en kwart­finales op Queens en in Rosmalen.

Foto: Photo News

Bemelmans: “We kennen mekaar niet zo goed, al verrast het me niet dat hij ­Wawrinka klopte. Met de hulp van Youtube zullen we ons huiswerk wel maken, speuren naar zijn mindere kantjes en ons eigen strijdplan opstellen. Daar hoort een babbeltje met Steve Darcis bij, want die kent echt iedereen en heeft altijd een goeie tip in petto. Maar ­eigenlijk mag ik na mijn match tegen Haas vooral niks veranderen. Ik moet uitgaan van mijn eigen spel, want wie op gras het initiatief aan de ander laat, die is ­gezien.”

Dubbelspel:

Court 11, 4de match vanaf 12u30:

Flipkens/Mirza (Ind) - Osaka (Jap)/Zhang (Chn)

Court 15, 12u30:

Mertens/Schuurs (Ned) -Dabrowski (Can)/Xu (Chn)