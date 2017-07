“Het is vooral de verdienste van de ondernemers dat Limburg niet meer het kneusje van de Vlaamse ondernemersklas is”

4 juli is de dag waarop de Amerikanen hun ‘Independence Day’ vieren. Ook voor Limburg was het dinsdag een historische dag. Voor het eerst sinds 1989 - het jaar waarin de VDAB zijn werkloosheidsstatistieken startte - dook de werkloosheidsgraad in deze provincie onder het Vlaams gemiddelde: waar in Vlaanderen 6,64 procent van de totale beroepsbevolking werkloos is, is dat in Limburg 6,57 procent. Enkel West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant scoren beter. Historisch en ongezien, zoals de Limburgse investeringsmaatschappij LRM het in een paginagrote advertentie op pagina zes in onze krant omschrijft.

Elk succes heeft vele vaders. Dat is hier niet anders. Natuurlijk mag de LRM de nodige pluimen op haar hoed steken. Vraag maar aan Punchpowertrain en Alro, die zonder het LRM-risicokapitaal nooit een doorstart hadden kunnen maken. Idem voor de vele starters, die zonder dat resterende geld van de mijnsluitingen nooit waren doorgegroeid.

Daarnaast verdienen ook ons provinciebestuur, onze Limburgse politici, de federale en de Vlaamse regering veel lof. Het Limburgplan onder de regeringen Leterme en Peeters gaf Limburg een enorme boost. Met het SALK deed minister-president Geert Bourgeois dat na de Ford-sluiting nog eens over. En het is dankzij de premiers Di Rupo en Michel dat Limburg een ontwrichte zone werd waar nieuwe aanwervingen fiscaal aantrekkelijk werden. Die maatregel alleen al leverde al 2.300 nieuwe jobs op.

Hoe ondersteunend de overheid ook heeft gewerkt, toch zijn het de ondernemers die het meeste lof verdienen. Met de hulp van hun werknemers, de vakbonden en werkgeversorganisaties hebben zij het aangedurfd om te innoveren en te investeren, om in de moeilijke crisisjaren toch hun horizonten te verleggen en te blijven dromen. Het is vooral hun verdienste dat Limburg niet meer het kneusje van de Vlaamse ondernemersklas is. Respect en dank zijn hier absoluut op hun plaats.

De werkloosheidsgraad van 6,57 procent mag dan wel historisch zijn, laat het ook en vooral een kantelmoment zijn. Een provincie die uitmunt in veerkracht mag de nummer één West-Vlaanderen (5% werkloosheidsgraad) in het vizier nemen. Limburg moet die ambitie hebben. Dat vereist wel dat we moedige en drastische keuzes durven maken. Een betere afstemming onderwijs-arbeidsmarkt, het terugdringen van de hoge werkloosheid in onze mijngemeenten, de realisatie van de Noord-Zuid en de IJzeren Rijn, we kennen de pijnpunten al langer. We weten dus wat ons te doen staat. Laten we het nu ook met zijn allen doen.