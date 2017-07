Belgische delegatie verovert met Swings goud en zilver op EK skeeleren

De Belgische skeeleraars hebben de wedstrijden op de piste tijdens de Europese kampioenschappen in het Portugese Lagos besloten met tien medailles.

De aflossingsploeg bij de mannen, Tim Sibiet, Mathias Vosté en Bart Swings, veroverde de titel op de 3.000 meter. Swings, de drijvende kracht van het drietal, veroverde dinsdagavond daarnaast een individuele zilveren plak op de 1.000 meter. Na drie dagen staan de Belgen op vier keer goud, vijf keer zilver en een keer brons.

Swings kreeg de vlag in handen, waarmee de winnaars in Lagos een ereronde rijden. Natuurlijk was hij het die met de beslissende spurt en spagaatfinish de Duitser Simon Albrecht te snel af was. Swings complimenteerde Vosté. Deze was verrast over het kampioenschap. Sibiet vatte de goede race perfect samen: “We lagen steeds eerste of tweede. Dan is het niet zo gek als je kampioen wordt.”

Op de 1.000 meter liep het toch anders. Swings, aanvankelijk in de rug gedekt door Sibiet, dreigde in de finale ingesloten te raken, wist zich daaraan te onttrekken, kwam op kop, maar moest in de sprint buigen voor de Italiaan Stefano Mareschi. Sibiet finishde als zevende, maar werd gediskwalificeerd wegens hinderen.

Sandrine Tas was op de Pista Julio Danton geen partij voor Franscesca Lollobrigida, die op de 1.000 meter haar derde titel veroverde. Meters voor de streep was de Italiaanse al zeker van haar triomf. Lollobrigida had dubbele reden tot feest. Haar oud-tante, de filmster Gina uit de jaren vijftig en zestig, vierde dinsdag haar negentigste verjaardag.

Net als Swings raakte Tas ingesloten, maar slaagde er niet in zich te bevrijden. Ze werd zesde. De vrouwenploeg (naast Tas, Stien Vanhoutte en Anke Vos) bleef op de aflossing buiten de prijzen. Het trio had veel kansen, zeker nadat Italië en vervolgens Nederland werden gediskwalificeerd, maar liet zich overbluffen door Duitsland, Spanje en Frankrijk.

Op de 1.000 meter moeten de skaters al in de voorrondes uitkijken omdat er op tijd wordt gereden. Een goede klassering is lang niet altijd voldoende. Het heeft Tas bij een groot toernooi al eens een finaleplaats gekost.

Tas en Swings knapten dat voorbereidende werk vlekkeloos op, net als Sibiet die in het spoor van Swings bleef. Met een baanrecord (1:19.868) toonde Swings zelfs goede vorm. Vosté trof een te langzame halve finale, waarin hij overigens geen potten kon breken. Bij de junioren kwam Indra Medard goed door de reeksen. In de eindstrijd klasseerde hij zich als vijfde. De aflossingsploeg van de junioren werd in de series gediskwalificeerd.

Na een rustdag zetten de skaters het toernooi voort op een 420 meter lang wegparkoers, tegen het winderige decor van de haven van Lagos aan de Atlantische Oceaan. Zaterdag wordt de Europese titelstrijd besloten met een marathon op het internationale autocircuit in de Algarve.