“Agressieve everzwijnen zijn ontsnapt uit illegale kwekerij”

Beringen - Volgens verschillende officiële bronnen zijn de agressieve everzwijnen die mensen aanvallen aan Koersel-Kapel geen wilde dieren, maar zijn ze afkomstig uit een illegale kwekerij. “De dieren konden ontsnappen tijdens een opruimactie van ’t Varkenskot, een plek waar al sinds de jaren ‘60 everzwijnen gehouden werden. De eigenaar was echter niet orde met de juiste vergunningen.”, zegt Ghislain Mees van het Agentschap Natuur en Bos Limburg. “Bij die actie was de draad gesaboteerd en zijn 15 dieren weggeglipt. Het zijn deze dieren die nu voor overlast zorgen in de buurt en mensen aanvallen.”

LEES OOK: Jogster aangevallen door everzwijn

’t Varkenskot is eigendom van fruitteler B.N. uit Zepperen, bij Sint-Truiden. In 2012 vormde hij al het onderwerp van een aantal onderzoeken rond ...