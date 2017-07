Hasselt -

Vorig jaar waren er in Limburg nog 855 plekken waar baby’s en peuters terechtkonden bij onthaalouders. In 2014 waren er dat nog 932. Dat is een daling met 9 procent. In heel Vlaanderen daalde het aantal onthaalouders van 5.718 in 2014 naar 5.218 in 2016. Dat blijkt uit cijfers van Kind & Gezin.