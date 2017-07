Beringen -

De Beringse familie die via Thomas Cook een cruise op de Nijl in Egypte had geboekt maar ter plaatse op de bus werd gezet voor een trip over de weg, krijgt de volledige reis terugbetaald. De familie Briers kreeg te horen dat er te weinig interesse was voor de cruise en stapte noodgedwongen op de bus. Aanvankelijk kregen ze enkel de busreis terugbetaald.