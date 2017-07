Aldi roept ribbelchips peper en zout terug

Brussel - Warenhuisketen Aldi haalt de ribbelchips met de smaak peper en zout uit de handel. De chips bevatten immers het allergeen melk, terwijl dat niet op het etiket is vermeld, zo laat Aldi weten.

Tijdens de productie is een fout gemaakt bij de samenstelling, waardoor de chips melk bevatten, hoewel dat niet op het etiket is vermeld. Daarom besliste Aldi in samenspraak met het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) om het product uit de handel te nemen.

De ribbelchips hebben de houdbaarheidsdatum 01/12/2017. De chips zitten verpakt in een zak van 250 gram.

Aldi raadt aan het product terug te brengen naar het punt van aankoop, waar het zal worden terugbetaald. Wie allergische reacties vertoont na het eten van dit product, krijgt de raad een dokter te raadplegen. Wie niet allergisch of intolerant is, loopt geen risico bij consumptie.